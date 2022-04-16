إصابات كورونا عالميا تقترب من 504 ملايين حالة

اقتربت إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس، من تسجيل 504 ملايين حالة، وسجلت الإصابات 503 ملايين و846 ألف و098 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و220 ألف و414 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى 454 مليونا و171 ألفا و434 حالة.

السلطات الصحية الصينية تسجل 3867 حالة إصابة محلية العدوى

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم السبت، 3867 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، منها 3590 حالة في شنجهاي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن 2818 شخصا، خرجوا من المستشفيات في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الجمعة بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل إجمالي المرضى الذين خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من «كورونا» إلى 148170 مريضا.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 20889 حالة وفاة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم السبت، 107916 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 30 حالة من الخارج و 273 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16212751 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 20889 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتم تطعيم 44.5 مليون ضد «كورونا» «86.8% من سكان كوريا الجنوبية» بشكل كامل بجرعتين على الأقل.

واعتبارًا من بعد غد الاثنين، تخطط السلطات في كوريا الجنوبية رفع جميع قواعد التباعد الاجتماعي، باستثناء ارتداء الكمامات.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية، أعلنت أمس الجمعة، إلغاء الحجر الصحي الإلزامي لمصابي «كورونا» اعتبارا من آواخر مايو المقبل.