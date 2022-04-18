يتابع محبو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 17 والقنوات الناقلة، بعد الأحداث المثيرة التي انتهت بها الحلقة السابقة، بعد تعدي ريهام حجاج «يارا» على نانسي صلاح، لتزويرها للحقائق وإبلاغ زوجها أيمن القيسوني أنّها كانت تخونه، وحطمت الزجاج فوق رأسها.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 17 والقنوات الناقلة، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وعلى شاشة التلفزيون المصري بالقناة الثانية في التوقيت ذاته، تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني، بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي، وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.