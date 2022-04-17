لقاء أم الشهيد ومحاضرة.. أنشطة رمضانية متنوعة بـ «ثقافة الدقهلية»

قدم بيت ثقافة المطرية بمحافظة الدقهلية عرضًا لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية بمجلس المدينة، بدأ بباقة من أغاني التراث منها «والنبي دولتنا حربية، يا مليح الحلو نادي، وبالحب كله» أداء السيد البرمكي، صياد من المطرية أداء عصام محمد، عاش أداء طاهر رجب، واختتم العرض بالإنشاد والتواشيح الدينية بمناسبة شهر رمضان أداء الداودي درغام.

أكدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في بيان صحفى، أنه جرى تنظيم العرض برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة متنوعة من الأنشطة بفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

محاضرة آليات الكتابة الإبداعية للطفل

عقد نادي أدب قصر ثقافة الطفل محاضرة آليات الكتابة الإبداعية للطفل، حاضرها الشعراء السيد شليل، أشرف الخضري، مصطفي الششتاوي، تناولوا الكتابة الإبداعية والأسلوب والخيال والإبداع الذي يثري العقول من خلال الكتابات التي ينسجها الكاتب وتهدف إلى تثقيف الجمهور، وعلى الكاتب معرفة الموضوع المتخصص الذي يكتب عنه ومدرك لآليات الكتابة، واختتمت المحاضرة بالاستماع للأعمال الأدبية من شعر وقصة للموهوبين.

لقاء مع أم الشهيد على السيد

استضاف بيت ثقافة الجمالية لقاءً مع أم الشهيد على السيد، بدأ بالوقوف دقيقة حداد على الشهداء والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ولأم الشهيد التي ربت رجلًا ضحى بنفسه فداءً لوطنه، وأكد اللقاء على أن الوطن لن ينسى دماء أبناءه التي سالت، ولا يترك ثأرهم أبدًا، فهم يعيشون في القلوب والعقول حتى يلتقي بأرواحهم الطاهرة، واختتم اللقاء ببعض القصائد عن شهداء الوطن لشعراء الجمالية والمنزلة.

محاضرة «غزوة بدر الكبرى»

ونظمت مكتبة كفر طنبول محاضرة بعنوان «غزوة بدر الكبرى»، حاضرها الشيخ عبد القادر إبراهيم، أوضح خلالها أن الغزوة سميت بغزوة بدر الكبرى، وبدر القتال ويوم الفرقان، وقعت في العام الثاني من الهجرة بين المسلمين وقريش، سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى المنطقة التي وقعت المعركة فيها، وبدر بئرٌ مشهور وانتهت بانتصار المسلمين، ومن نتائجها أن المسلمين أصبحوا مهابين في المدينة وما جاورها، وأصبح لدولتهم مصدرًا للدخل وهو غنائم المعارك، وبذلك تحسّن حالُ المسلمين الماديّ والاقتصادي والمعنويّ.

ونفذ بيت ثقافة طلخا ورشة لتعليم الأطفال استخدام الورق الملون لعمل أشكال مختلفة، نفذها حسام عامر، وورشة فن تشكيلي ببيت ثقافة تمي الامديد اشراف سلطان جوده.