نيللي كريم تتفاجأ برشوة جديدة في الحلقة الـ16 من مسلسل فاتن أمل حربي.. يا ترى كام؟

تتصاعد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، التي تجسد معاناة الكثير من السيدات عقب الطلاق، وصراعهم مع قوانين الأحوال الشخصية، ومشاكل الطليق.

أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل فاتن أمل حربي

وخلال أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل فاتن أمل حربي اليوم، قرر «سيف» طليق «فاتن» الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، الاتجاة للصحافة، للحديث من وجهة نظره، حتى يتعاطف معه الرواد ويحقق شهرة كالتي حققتها الأخيرة.

وخلال سير أحداث الحلقة، اليوم، كشفت هالة صدقي «ميسون» عن حقيقة اختفاء زوجها، مؤكدة أنه كان يعاني من إدمان المخدرات وفشل بالعلاج، كما عجزت هي الأخيرة عن مساعدته ليهرب من البلاد تمامًا.

وعلى الجانب الآخر يستعد «شكيب المحامي» لتحضير مذكرة الدفاع، لمساعدة «فاتن» بقضيتها.

«سيف» يتهجم على «فاتن» في الحلقة 16 من مسلسل فاتن أمل حربي

وانتهت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل فاتن أمل حربي، بتهجم «سيف» على «فاتن» في منزلها الجديد، قبل أن يحميها جيرانها، لتتفاجئ برشوة جديدة على باب منزلها من صاحب المليون جنيه.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

العمل الدرامي، بطولة كل من الفنانة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، وفادية عبد الغني، وجيلان علاء، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى.