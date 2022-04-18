درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 18-4 -2022 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض تدريجي اليوم في درجات الحرارة على السواحل الشمالية ووسط وشمال الدلتا، والقاهرة الكبري، ما بين 7: 8 درجات.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة اليوم الإثنين تسجل نحو 23 درجة على السواحل الشمالية، و26 على وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و33 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و38 على محافظات شمال الصعيد، و42 على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، مؤكدة أن انخفاض درجات الحرارة اليوم يشمل المحافظات المطلة على البحر المتوسط والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء والسواحل الشرقية والغربية.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الأيام المقبلة تشهد المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وينتهي تأثير المنخفض الجوي الحار القادم من الصحراء الغربية، وتأثرت به البلاد منذ السبت الماضي، مؤكدة أن درجات الحرارة تسجل 27 درجة على القاهرة نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 33-17

الإسكندرية 23-16

وادي النطرون32-17

طنطا 32-17

شبين الكوم 31-16

دمنهور 29-17

بلطيم 22-15

مطروح 24-15

السلوم 19-16

سيوة 22-14

بورسعيد 27-14

دمياط 32-18

الزقازيق 31-17

المنصورة 30-17

الإسماعيلية 33-17

السويس 33-17

العريش 24-17

رفح 25-15

رأس سدر 33-16

نخل 35-19

نويبع 36-20

طابا 35-20

كاترين 31-15

الطور 34-22

شرم الشيخ 37-23

الغردقة 36-22

مرسى علم 35-21

الفيوم 34-21

بني سويف 34-23

المنيا 37-21

أسيوط 36-23

سوهاج 41-24

قنا 41-24

الأقصر 42-25

أسوان 43-26

إدفو 42-25

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 44-22

شلاتين 33-19

أبو رماد 32-18

حلايب 30-19

راس حدربة 31-19