الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. انخفاض كبير في درجات الحرارة عن أمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تنخفض اليوم عن أمس، بقيمة تتراوح بين 7 حتى 8 درجات، حيث يُتوقع أن تسجل العظمى على محافظات القاهرة الكبرى بين 32 لـ33 درجة مئوية، بعد أن سجلت أمس 40 درجة مئوية، مشيرا إلى أنّ الحرارة ستظل أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام طوال فترات النهار.

تفاصيل طقس اليوم

وأضافت عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، في برنامج «هذا الصباح»، المٌذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ طقس اليوم يكون حار خلال فترات النهار، على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما تكون معتدلة الحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد.

ولفتت غانم، إلى أنّ محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء تشهد طقس شديد الحرارة خلال فترات النهار، بينما تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ خلال الليل، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، وتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل على السواحل الشمالية، حتى محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وتكون معتدلة الحرارة خلال فترات الليل على جنوب الصعيد.

نشاط ملحوظ للرياح

وكشفت عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن توقعاتها اليوم بالنسبة لنشاط الرياح، حيث تتجاوز سرعتها بين 30 كيلو مترا في الساعة و40 كيلو مترا في الساعة على السواحل الشمالية للبلاد وبعض مناطق من محافظات شمال الصعيد.

وأشارت غانم، إلى أنّ نشاط الرياح سيزيد الإحساس بدرجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم.