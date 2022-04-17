هيئة الأرصاد الجوية: ذورة ارتفاع درجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الدولة المصرية بدأت بالأمس الارتفاع في درجات الحرارة، وذروتها ستكون اليوم، على أن نشهد ارتفاعا ملحوظا على أنحاء الجمهورية كافة، وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 9 درجات على أغلب الأنحاء.

غانم: الطقس خلال فترة النهار سيكون شديد الحرارة

وأضافت غانم مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، أن الطقس خلال فترة النهار سيكون شديد الحرارة، وفي فترات الليل سيكون معتدلا على أغلب الأنحاء، وبعد فترة الظهيرة سنلاحظ نشاطا للرياح وسرعات الرياح ما بين 40 و50 كم ونتأثر بوجود منخفض جوي خماسيني يجلب كتل هوائية جنوبية غربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب المناطق وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

غانم: سنشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «سنشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار على بعض مناطق أقصى غرب البلاد، لكنها خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، وذلك خلال فترة المساء على أقصى غرب البلاد مثل مطروح والسلوم».

ونصحت المواطنين بعدم تغيير نوعية الملابس وارتداء الملابس الصيفية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا خلال فترات الليل، مؤكدة أنَّه يجب الحفاظ على الملابس الشتوية خلال فترات الليل، كاشفة أنَّ درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.