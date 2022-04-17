الأرصاد تحذّر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وتكشف موعد تحسن الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب تعرض البلاد لكتلة هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، يصاحبها رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة، على عدد من محافظات الجمهورية.

ذورة ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأضافت الدكتورة منار غانم، في هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الموجة الحارة تصل إلى ذروتها اليوم، حيث تستمر درجات الحرارة اليوم في الارتفاع، كما سبق وحذّرت الأرصاد الجوية منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث تكون درجات الحرارة اعلى من معدلاتها بنحو 8 لـ9 درجات، نظرا للتقلبات والتغيرات المناخية التي نتعرض لها في فصل الربيع، كما سبق وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أكثر من مرة سابقا، حيث أوضحت أنّ التغيرات والتفاوت في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع، من سمات فصل الربيع، وستظل متواصلة معنا حتى بداية فصل الصيف رسميا.

وأكدت غانم، أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار اليوم على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، وتتراوح سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة، بين 40 لـ50 كم في الساعة، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الافقية، خاصة على الأماكن المفتوحة، والطرق المؤدية للمحافظات، والطرق الصحراوية ، مطالبة بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة، مؤكدة أنّه بداية من الغد سنشهد تحسنا في حالة الطقس وانخفاضا جديدا في درجات الحرارة.

وكشفت عن توقعاتها بسقوط أمطار خفيفة على عدد من المدن والمحافظات غرب البلاد، مثل السلوم ومطروح، مؤكدة أنّ الأمطار لن تصل إلى وسط الدلتا أو جنوب البلاد، حسب ما تشير خرائط الطقس.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وكشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، وهي كما يلي:

القاهرة 39 22

الإسكندرية 38 21

وادي النطرون 38 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 39 22

بلطيم 37 21

مطروح 36 19

السلوم 35 19

سيوة 39 18

بورسعيد 34 21

دمياط 34 21

الزقازيق 39 22

المنصورة 39 22

الإسماعيلية 40 21

السويس 38 21

العريش 38 21

رفح 35 20

رأس سدر 35 16

نخل 39 19

نويبع 36 20

طابا 35 20

كاترين 32 15

الطور 34 21

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 31 21

الفيوم 40 22

بني سويف 40 22

المنيا 41 23

أسيوط 41 22

سوهاج 41 23

قنا 41 24

الأقصر 42 24

أسوان 42 25

إدفو 42 25

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 42 22

شلاتين 35 19

أبو رماد 35 18

حلايب 32 19

رأس حدربة 32 19