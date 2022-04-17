موعد تحسن الطقس في مصر.. هيئة «الأرصاد» توضح

تزامنًا مع اضطراب درجات الحرارة، وارتفاعها خلال شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن موعد تحسن الطقس في مصر خاصة للأشخاص الذين يضطرون للخروج للعمل خلال ساعات النهار، ويرغبون في معرفة موعد اعتدال الطقس.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد تحسن الطقس في مصر وفق البيان الرسمي الذي صدر منذ قليل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السطور التالية:

موعد تحسن الطقس في مصر

وبحسب بيان هيئة «الأرصاد» فإن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بدايةً من بعد غد، الثلاثاء الموافق 19 أبريل، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بمعدل يتراوح من 5 إلي 7 درجات مئوية.

وقال خبراء الأرصاد أنه بداية من الثلاثاء القادم وحتى السبت الموافق 23 أبريل يسود طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الغربية وجنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

كما يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق خفيفة متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

ويقول خبراء الأرصاد أن غدًا الاثنين حالة الطقس خلال النهار تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة، على جنوبي سيناء والبلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.