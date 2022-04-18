الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة.. وتحسن ملحوظ للطقس غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه توجد اليوم فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والسلوم و الضبعة والأسكندرية، لكنها أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، موضحة أن التحسن الملموس والمحسوس في درجات الحرارة سيبدأ غدا، حيث يعود طقس الثلاثاء لأجواء ربيعية معتدلة.

درجات الحرارة تعود لأقل من 30 درجة بدء من الغد

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن درجات الحرارة بدء من الغد تعود لتصبح أقل من 30، حيث تسجل درجات الحرارة غدا 27 على القاهرة الكبرى، مسحوبة بتحسن ملحوظ للطقس خلال فترات النهار وتكون الأجواء باردة خلال فترات الليل.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في القاهرة

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن محافظة القاهرة الكبرى تشهد طقسا حارا اليوم وأجواء مغبرة تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، حيث تسجل درجات الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، وتكون الظاهرة المؤثرة الآن هي الشوائب العالقة في الجو، والتي تتسبب في أن يكون مستوى الرؤية 3 آلاف متر.

ولفتت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية للتحسن في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة التي تشهده شمال البلاد اليوم.