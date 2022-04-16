فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي يومى الجمعة والسبت بمناسبة الأعياد

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تقرر فتح فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية يومي الجمعة والسبت الموافق 22 و23 ابريل ابتداء من 9 ونصف صباحًا حتى لواحدة والنصف ظهرا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وفي إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

إجراءات للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات

واشارت القباج في اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم فان البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماتة لأكثر من 2 مليون عميل باجمالي 3 مليار جنيه تقريبا .

وأفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن صرف المعاشات سيكون متاح من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 104 فرع هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي ATM سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخري والذي قام البنك مؤخرا باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك.

وتتيح بطاقات ميزة عدة مزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الالكتروني لمدفوعات العميل سواء للجهات الحكومية او في كافة التعاملات المالية الاخرى محليا وذلك تعزيزا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

تغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية

وأكد عشماوي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار كما سيتم اتاحة خدمة الصرف ايضا من خلال منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية والتي تضم أكثرمن 200 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى 120فرع من فروع “فوري بلس” على مستوى الجمهورية ،وكذلك تطبيق myFawry.

وأوضح عشماوي أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخل البنك لمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.