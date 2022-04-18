برد وحر ورياح خلال 48 ساعة.. ماذا يحدث في الطقس؟.. خبير مناخ يجيب

خلال 48 ساعة شهدت مصر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة أعقبه ارتفاع شديد في حرارة الطقس، وحذرت وزارة البيئة من منخفض خماسيني تنشط معه الرياح على مختلف المحافظات بما يؤثر على جودة الهواء ومرضى الصدر وكبار السن، وسط أجواء لم تعتد عليها مصر المعروفة بطقسها المعتدل الربيعي في هذا الوقت من العام خاصة مع اقتراب احتفالات أعياد الربيع فما الذي حدث للجو وهل السبب التغيرات المناخية؟.

الدكتور سمير طنطاوي خبير المناخ الدولي وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية أكد أن ما تشهده معظم المدن المصرية يمثل أحد مظاهر التغيرات المناخية الجامحة حيث نشهد موجات من الحر الشديد أو البرد الشديد والصقيع ولم تعد العبارة المعروفة عن مصر بأنها ذات مناخ معتدل «شتاء حار جاف صيفا»، هي العبارة الأدق بعدما اختلفت الفصول وطغى فصلي الصيف والشتاء على فصلي الربيع والخريف وأصبحنا نعيش أشهر من البرودة الشديدة تتبعها أشهر من الحرارة الشديدة واختفت فصول الاعتدال.

انحرافات مناخية نتيجة الاحتباس الحراري

وتابع «طنطاوي»، أن تلك الانحرافات نتجت عن زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري والتي زاد تركيزها لتبلغ 420 جزء في المليون ووصولها إلى 450 جزء في المليون يعادل ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي بمعدل درجتين أي أننا في مسار الزيادة المطرة لغازات الاحتباس الحراري.

الاستخدام المفرط للوقود

وأرجع طنطاوي السبب إلى الاستخدام المفرط في الوقود الحفري من نفط وفحم وغاز في الدول الصناعية والعديد من الدول النامية بازغة النمو كالهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها مع ارتفاع معدلات قطع الغابات التي تمثل مع المحيطات رئتا الكوكب، كل هذه الأمور مجتمعة أحدثت خللا في منظومة المناخ لكوكب الأرض، وأكدت التقارير الصادرة في هذا الشأن توقعات بالمزيد من الأحداث المناخية الجامحة.