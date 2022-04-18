تعرف على أفضل البنوك لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم

تستحوذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بأفضل سعر، على اهتمام عدد كبير من القراء، ويأتي على رأس هذه العملات الدولار واليورو، والإستراليني واليوان والدرهم والريال السعودي، لذا تقدم «الوطن» خدماتها للمواطنين قبل اتجاهم إلى البنوك لإجراء عمليات البيع أو الشراء لـ العملات الأجنبية والعربية يوميًا.

سعر الدولار اليوم

سجّل بنك CIB أفضل البنوك التي تبيع لها الدولار اليوم الإثنين 18-4-2022 بسعر 18.37جنيه، فيما جاء بنك مصر أفضل البنوك التي تشتري منها الدولار 18.43 جنيه.

سعر اليورو اليوم

جاء بنك HSBC من أفضل البنوك التى تبيع لها اليورو بسعر 19.92 جنيه مقابل بنك المصرف العربي الدولي، كأفضل البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 19.917 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

يباع المواطن الجنيه الإسترالينى بأفضل سعر ببنك HSBC بسعر 24.04 جنيه فيما يشتري الجنيه الإسترالينى بسعر 24.0255 جنيه ببنك المصرف العربي الدولي.

سعر اليوان الصيني

سجّل البنك المركزى أفضل البنوك التي يبيع لها المواطن اليوان الصيني بسعر 2.8784 جنيه فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منها اليوان.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل المصرف العربي الدولي أعلى سعر للبيع بسعر 60.1573 جنيه، فيما سجل بنك الأهلي المصري أفضل البنوك التي تشتري منها الدولار 60.3835 جنيه اليوم.

سعر الريال السعودي

جاء بنك المصرف العربي الدولي أفضل البنوك التي تبيع لها الريال السعودي اليوم الإثنين بسعر 4.8942 جنيه مقابل 4.9119 جنيه للشراء ببنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي

بيع الدرهم الاماراتي اليوم الإثنين بأفضل سعر له ببنك المصرف العربي الدولي بسعر 4.9988 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 4.0204 جنيه ببنك بلوم.