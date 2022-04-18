«القومي للبحار» يحصد المركز الأول بالشرق الأوسط ويتقدم بمؤشرات «SCImago»

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حول تقدم المعهد في جميع مؤشرات تصنيف «SCImago» لعام 2022.

المعهد يحتل المركز 57 عالميًا

وأشار التقرير إلى حصول المعهد فى مجال علوم البحار على المركز 57 عالميًا من بين 743 جامعة ومعهدًا بحثيًّا ومؤسسة دولية، وعلى الترتيب الأول على مستوى الشرق الأوسط من بين 25 معهدًا وجامعة عربية، كما حقق المعهد المركز الأول إفريقيًّا من بين 11 متقدمًا.

وأوضح التقرير تقدم المعهد في مؤشر الأداء البحثي على المستوى الدولي، إذ حقق هذا العام المركز 370 مقارنة بالعام الماضي 398 في تصنيف «SCImago»لعام 2021، كما احتل المعهد هذا العام المركز الخامس محليًا بعد (الشبكة المصرية لفيزياء الطاقة العالية، وجامعة القاهرة، والمركز القومي للبحوث، وجامعة عين شمس) مقارنة بالمركز الـ12 عام 2021 بتصنيف «SCImago».

المعهد يتقدم 112 مركزا دوليا بمؤشر «SCImago» في 2022

وفيما يتعلق بالأداء العام لكل المجالات دوليًّا، لفت التقرير إلى حصول المعهد على المركز 647 عالميًا للعام 2022 طبقًا لتصنيف «SCImago» مقارنة بالمركز 759 العام الماضي، إذ تقدم المعهد 112 مركزًا على المستوى الدولي هذا العام 2022 طبقًا لمؤشر «SCImago» لتصنيف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية على مستوى العالم.

ونوه التقرير إلى حصول المعهد على المركز الـ14 من بين 58 مؤسسة حكومية وجامعية وشركة لهذا العام، مقارنة بالمركز 23 بين 48 مؤسسة العام الماضي، كما حقق المعهد المركز الثالث بين المؤسسات البحثية المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد المركز القومى للبحوث ومدينة الأبحاث العلمية.

وفى مجال القطاع الحكومي، احتل المعهد المركز الثاني بعد المركز القومي للبحوث مقارنة بالمركز الثالث عام 2021.

جدير بالذكر أنَّ المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد انضم أول مرة لتصنيف «SCImago» عام 2021، إذ إن المعهد كان يحتل الترتيب 2400 عام 2020 على المستوى الدولي في ذلك الوقت.