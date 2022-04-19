«تجارية دمياط» بلا شعبة للحلويات منذ عام 2000

قال مصدر بالغرفة التجارية بدمياط، إن شعبة الحلويات بلا تشكيل منذ عام 2000، وطبقا للإحصائية المنشورة لآخر نسخة من دليل دمياط السياحي، الذي نشره ديوان عام محافظة دمياط عام 2017 والمتعلق بالأنشطة الاقتصادية والصناعية بالمحافظة، يوجد حوالي 190 مصنعا للحلويات يعمل بها ما يقرب من 2000 عامل وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 30 ألف طن سنويا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن كافة الأنشطة التجارية في محافظة دمياط يوجد لها شعب فرعية وكل شعبة لها مجلس إدارة يتولى حل كافة المشكلات التي تواجه العاملين بكل نشاط، وتم الإعلان عن تكوين شعبة لأصحاب محال ومصانع الحلويات وتمت مخاطبتهم، إلا أنهم لم يتقدموا لتشكيل مجلس إدارة يدير الشعبة وبالتالي لا توجد شعبة بالغرفة التجارية لهم.

وأضاف أن من الواضح أصحاب محال ومصانع الحلويات في دمياط لا توجد لديهم أي مشكلات وبالتالي يروون أنه لا قيمة من إنشاء شعبة وتشكيل مجل إدارة لها.

المحلات زادت خلال السنوات الخمسة الأخيرة

وكشف المصدر أن محال الحلويات وليست المصانع زادت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة كبيرة بسبب قيام أصحاب محلات الحلويات بافتتاح فروعا في مختلف مناطق المحافظة، خاصة رأس البر ودمياط الجديدة الطريق الساحلي الدولي، بالإضافة إلى الاستراحات.

ارتفاع أسعار الحلويات

وشهدت أسعار الحلويات خلال شهر رمضان الجاري ارتفاعا طفيفا في أسعار الحلويات، وخاصة الكنافة بأنواعها وبلح الشام بلغ من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد عن أسعار العام الماضي، وهو نفس الحال لكعك العيد الذي ارتفع بقيمة 5 جنيهات عن أسعار العام الماضي.