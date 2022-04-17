تموين دمياط: 9 شون جاهزة ولم نستقبل أقماح من المزارعين حتى الآن

قال المحاسب علي الغزاوي، مدير عام التموين بدمياط، إن شون المحافظة لم تستقبل أي أقماح من المزارعين حتى الآن، موضحًا أن هناك 9 شون جاهزة لاستقبال محصول القمح من مزارعي دمياط هذا العام.

وتوقع «الغزاوي»، قيام المزارعين ببدء توريد القمح نهاية الأسبوع الجاري مع بدء المزارعين في جني المحصول، مرجعًا تأخر توريد القمح بشون المديرية إلى أن محافظة دمياط من المحافظات التي تزرع محصول القمح متأخرة، شأنها شأن محافظات الوجه البحري بخلاف سيناء ومحافظات الوجه القبلي.

وأكد «الغزاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تشكيل عدة لجان زارت حقولًا بمراكز دمياط صباح أمس، وتبين لها عدم بدء الحصاد في أغلب الحقول وما زالت سنابل القمح خضراء في بعض الحقول.

زراعة 30170 فدانًا بمحصول القمح بدمياط

يذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بمحافظة دمياط، بلغت 30170 فدانًا بزيادة حوالي 2000 فدان عن العام الماضي، منها حوالي 1020 فدانًا مزروعًا على المصاطب، وهو محصول عالي الإنتاجية ويوفر في إستهلاك مياه الري.

وجاءت المساحة المنزرعة الحالية جاءت كالتالي: 1901 فدانا منزرعة داخل مركز دمياط، ونحو 6984 فدانا بمركز فارسكور، و2643 فدانا بمركز الزرقا، و13300 فدانا بمركز كفر سعد، و2700 داخل مركز كفر البطيخ، ونحو 1871 فدانا بأراضي الإصلاح الزراعي بمركز كفر سعد، و771 فدانا بأراضي الإصلاح الزراعي بمركز فارسكور، والمحصول في حالة جيدة وذلك بسبب الالتزام بالسياسة الصنفية، إذ أن الأصناف المنزرعة بالمحافظة عالية الإنتاجية مثل صنف جيزة 171 ومصر 3 وسدس 14.

حملات على مستودعات الأخشاب ومحطات الوقود

وفي سياق متصل، شن رجال الرقابة التموينية بدمياط، حملة موسعة صباح اليوم الأحد أسفرت عن ضبط 9 مستودعات أخشاب بدون ترخيص وبدون إعلان عن الأسعار وبدون شهادات إفراج جمركي، يدل على شهادة المنشأ بناحية كفر البطيخ والتحفظ على 75 صندوق ألواح خشب أبلاكاش بأنواعه.

كما تم تحرير 3 محاضر ضد 3 محطات بنزين بدون إعلان مجمع للأسعار وبدون تسجيل ارقام العداد السري بالمحلات.