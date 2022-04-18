موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 17 رمضان في دمياط

يؤذن لصلاة المغرب اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة و23 دقيقة، حسب التوقيت المحلي لمحافظة دمياط، وفقا لما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، فى إمساكية رمضان التي عممتها مديرية الأوقاف على جمع مساجد المحافظة، ويحرص الصائمين على تعجيل موعد تناول الإفطار، تطبيقا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودوما ما يبحث الصائمين على مواقيت موعد الإفطار وأذان المغرب، لتناول الطعام والشراب.

وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت الإفطار وموعد أذان المغرب في محافظة دمياط عند الساعة 6:23 دقيقة مساء، ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الاثنين الموافق السابع عشر من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و55 دقيقة،.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 17 رمضان في محافظة دمياط

وتصل مدة الصيام في محافظة دمياط، اليوم الاثنين 17 رمضان، الموافق 18 إبريل، إلى 14 ساعة و53 دقيقة، وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب عند الساعة 6:23 دقيقة مساء.

وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الاثنين 17 رمضان في محافظة دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الاثنين 17 رمضان

- موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الاثنين 18 أبريل 2022

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:24 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:46 مساءً.