طقس الاثنين في محافظة الغربية.. معتدل ورياح محملة بالأتربة والعظمى 29

تشهد محافظة الغربية، اليوم الاثنين، طقسا معتدلا، إذ تنخفض درجة الحرارة مقارنة بأمس الأحد، وذلك على جميع أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

ويصحب طقس الاثنين في محافظة الغربية رياح متوسطة محملة بالأتربة، ولجأ البعض من المواطنين إلى ارتداء الملابس الخفيفة الخاصة بموسم الربيع، بينما مازال البعض حريصا على ارتداء الملابس الثقيلة في ظل تقلبات الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية.

طقس الاثنين في محافظة الغربية ودرجات الحرارة

وفيما يتعلق بشأن طقس الاثنين في محافظة الغربية، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا نسبيا في درجة الحرارة، حيث تسجل العظمى 29 درجة والصغرى 17، فيما تصل سرعة الرياح لـ13كيلو /ساعة، والأمطار 0%، ونسبة الرطوبة 38%.

كمائن مرورية لمواجهة تداعيات تقلبات الطقس

من جانبها، نشرت إدارة مرور الغربية بقيادة العميد وائل حمودة، كمائن المرور على عدد من الطرق الرئيسة والفرعية الواصلة بين مدن ومراكز وقرى المحافظة، والمحافظات المجاورة، وذلك لضبط حركة سير السيارات والحد من وقوع حوادث السير، وذلك بناء على توجيهات اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، في ظل طقس الإثنين في محافظة الغربية الذي يشهد رياح متوسطة محملة بالأتربة.

كما دفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية بعدد من سيارات النظافة في الأحياء والمدن والوحدات المحلية على الطرق الرئيسة والشوارع في مدن ومراكز وقرى المحافظة، من أجل رفع مخلفات وتراكمات الأتربة والقمامة أولا بأول، من الشوارع ما يساعد على الحد من انتشار تلك الأتربة والغبار في سماء المحافظة، والحافظ على المنظر الجمالي والحضاري للشوارع في مدن ومراكز المحافظة.