طقس الإثنين مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس يكون حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى محافظات الصعيد، خلال ساعات النهار، معتدل خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 22

السواحل الشمالية 31 21

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 29

شمال الصعيد 40 27

جنوب الصعيد 44 30