طقس الإثنين شديد الحرارة.. والعظمى على القاهرة الكبرى 36

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظة جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين درجتين و4.

الطقس في فترة الليل

كما توقعت هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس خلال فترة الليل معتدل رطب على محافظات القاهرة الكبرى والأنحاء كافة، حيث تتكون شبورة مائية باكرا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 36 والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 25.

سيوة العظمى 37 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 27.

دمياط العظمى 32 والصغرى 26.

الإسماعيلية 36 الصغرى 25.

السويس العظمى 37 والصغرى 25.

العريش العظمى 32 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 19.

شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29.

الغردقة العظمى 39 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 26.

بني سويف العظمى 37 والصغرى 26.

المنيا العظمى 38 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 40 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 40 والصغرى 26.

قنا العظمى 40 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 41 والصغرى 27.