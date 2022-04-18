مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 17 والقنوات الناقلة يتزايد البحث عنها من جانب الجمهور من أجل متابعة الأحداث التي تضمنت اتخاذ «بليغ» مجموعة من القرارات الهامة والتي جاءت بعد اقتحامه شركة عائلته وذلك عقب توليه إدارة الشركة بعد حصوله على توكيل من أبناء شقيقيه.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 17

وخلال أحداث الحلقة السابقة من عرض مسلسل راجعين يا هوى طلب «بليغ» كلمة السر الخاصة بجهاز بابن شقيقه، فضلا عن تشديده على ضرورة احترام المواعيد الخاصة وعدم التأخير على غرار ما حدث في أول يوم لقدومه إلى الشركة.

ومواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 17 والقنوات الناقلة، تأتي في تمام الساعة 9.25 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على قناة «دي إم سي»، أما بتوقيت المملكة العربية السعودية فيعرض المسلسل في تمام الساعة 1.25 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

كما يعرض أيضًا مسلسل راجعين يا هوى على قناة cbc في تمام الساعة 11:35 مساءً، بتوقيت القاهرة، أو الساعة 12:35 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، والإعادة في تمام الساعة 2:15 ظهرًا بتوقيت القاهرة، و3:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بينما يحين موعد إعادة حلقة مسلسل راجعين يا هوى عبر قناة DMC في الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت السعودية، بجانب عرضه الحلقات عبر منصة إلكترونية وهي منصة Watch it.