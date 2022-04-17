تشتد ذروة الأحداث في مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة 16 منه، وفي هذه الأثناء تزداد عمليات البحث عبر المحركات المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حول مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 16 والقنوات الناقلة، إذ يحظى المسلسل بنسب مشاهدات عالية منذ بداية عرضه في رمضان.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

تأتي مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16 من بطولة خالد النبوي، اليوم في تمام الساعة 9.25 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على قناة «دي إم سي»، أما بتوقيت المملكة العربية السعودية فيعرض المسلسل في تمام الساعة 1.25 مساءً، وذلك بشكل يومي خلال أيام شهر رمضان المبارك.

كما يعرض أيضًا مسلسل راجعين يا هوى على قناة cbc في تمام الساعة 11:35 مساءً، بتوقيت القاهرة، أو الساعة 12:35 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، والإعادة في تمام الساعة 2:15 ظهرًا بتوقيت القاهرة، و3:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يحين موعد إعادة حلقة مسلسل راجعين يا هوى عبر قناة DMC في الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت السعودية.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

ينتظر متابعو مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16 حدوث بعض المفاجآت، خاصة بعد الصدمة التي تعرض لها نجل الفنان خالد النبوي الذي يؤدي دور طارق في المسلسل، وذلك حينما اكتشف أنه مصاب بمرض نفسي، بعد مشهد زيارته للدكتورة ماجي، التي أبدت استغرابها الشديد من زيارة «طارق» لها، لكنها مع ذلك ساعدته في العلاج وقدمت له روشة أعطته إلى عمه «بليغ»، وقالت له إن هذا المرض النفسي سببه تعلق «طارق» بشكل زائد عن الحد بوالدته.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

هناك عدة قنوات ناقلة لمسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16، وهي:

- قناة dmc التي تذيع المسلسل في تمام الساعة 9.25 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 4:30 صباحًا.

- قناة cbc والتي تعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً بتوقيت القاهرة، وتكون الإعادة على نفس القناة في تمام الساعة 2:15 بعد الظهر.

- منصة Watch it أيضًا تعرض المسلسل بشكل يومي.