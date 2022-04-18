قرارات صادمة من خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

ما زالت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16، تتصدر حديث رواد السوشيال ميديا، منذ عرض الحلقة الجديدة على القنوات التليفزيونية، خاصة بعد ارتفاع وتيرة أحداث العمل الدرامي.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

شهدت الحلقة 16 من مسلسل راجعين يا هوى، العديد من الأحداث الجديدة، يأتي على رأسها أقتحام الفنان خالد النبوي الذي يجسد دور «بليغ» لشركة عائلته، قبل أن يتخذ العديد من القرارات الهامة.

قرارات صادمة من خالد النبوي

قرر الفنان خالد النبوي، أخذ مجموعة من القرارات الصارمة لفرض سيطرته، عقب توليه إدارة الشركة بعد حصوله على توكيل من أبناء شقيقيه، ليقوم بطرد عامل البوفيه في البداية.

وطلب خالد النبوي بعد ذلك، كلمة السر الخاصة باللاب توب الخاص بابن شقيقه، قبل أن يشدد على ضرورة احترام المواعيد الخاصة بالشركة، وعدم التأخير على غرار ما حدث في أول يوم لقدومه إلى الشركة، محذرًا جميع المتواجدين في الشركة من صعوبة الأيام القادمة عليهم.