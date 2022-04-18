ضبط 150 طربة حشيش بحوزة شخص بمطروح.. قيمتها مليون جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من محافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط شخص بحوزته 150 طربة حشيش

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديرية أمن مطروح، جرى إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول).

المواد المخدرة تقدر بمليون و50 ألف جنيه

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية لـ المواد المخدرة المضبوطة 1.050.000 أي مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.