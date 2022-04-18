يتطلع جمهور الدراما التليفزيونية، لاسيما محبي الأعمال الوطنية، لمعرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 17 والقنوات الناقلة، التي ستُعرض اليوم الثلاثاء، خاصة بعد تطور الأحداث والتطورات العديدة التي شهدتها الحلقات الماضية.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة

ويأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 17 والقنوات الناقلة، عبر قناة dmc، يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، والإعادة تكون الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة الخامسة إلا خمسة مساءً.

أما بخصوص مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 17 والقنوات الناقلة، عبر قناة «dmc دراما»، في تمام الساعة 12.45 بعد منتصف الليل، ويُعاد في تمام الساعة 8 صباحًا، كما يُعاد مرة أخرى الساعة 1.30 ظهرًا.

أمير كرارة يُعيد «صفوان» للقاهرة بشأن التحقيق معه

وكان الفنان أمير كرارة، في بداية مسلسل العائدون الحلقة 16، تمكّن من نقل «صفوان» إلى القاهرة، عبر تنفيذ خطة محكمة للغاية، خاصة لمروره بكمائن أمنية عديدة، في الدولة المقيم فيها.

وعانى «صفوان» من الخوف والقلق والشك فور وصوله إلى القاهرة، إذ سقط في قبضة الأمن، للحصول منه على معلومات خاصة لأجل التصدي لمُخطط نقل مقاتلي تنظيم داعش إلى بعض الدول العربية.