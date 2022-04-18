تراجع الطلب الصيني يهبط بأسعار النفط إلى أقل مستوى منذ أسبوعين

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين، والقلق بشأن شح المعروض العالمي وتفاقم أزمة أوكرانيا.

وبدأ الاقتصاد الصيني التباطؤ في مارس مع تضرر الاستهلاك والعقارات والصادرات، ما أدى إلى تراجع أرقام النمو في الربع الأول بشكل أسرع من المتوقع، وتفاقم التوقعات بمزيد من التراجع بسبب قيود فيروس كورونا والحرب الأوكرانية.

وهبط خام برنت 19 سنتا أو 0.2% إلى 111.51 دولار للبرميل في تعاملات الصباح، متراجعا من أعلى مستوى منذ 30 مارس عند 113.80 دولار سجله في وقت سابق من الجلسة، وانخفض غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا ، أو 0.2٪ ، عند 106.76 دولار.

تداعيات انخفاض الانتاج

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أيضًا أن الصين قامت بتكرير نفط أقل بنسبة 2٪ في مارس مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض الإنتاجية إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر ، حيث أدى الارتفاع في أسعار النفط الخام إلى تقليص هوامش الربح وتضييق عمليات الإغلاق على الطلب، وفقا لـ"رويترز".

وصعد النفط إلى أعلى مستوياته منذ 2008 في مارس الماضي، حيث وصل سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى 134 دولارًا ، وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا من مخاوف الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وتجنب المشترين النفط الروسي.

ومما زاد الضغط على جانب العرض، إعلان مؤسسة النفط الوطنية الليبية حالة قاهرة في ميناء «الزويتينة» النفطي، وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاق" قد بدأت تضرب منشآتها. وكانت ليبيا أوقفت الإنتاج من حقل الفيل النفطي أمس الأحد.

وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس يوم الجمعة أن الإنتاج الروسي انخفض بنسبة 7.5% في النصف الأول من أبريل عن مارس، وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الهيئة التنفيذية للكتلة تعد مقترحات لحظر الخام الروسي.