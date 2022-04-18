الحلقة 16 من جزيرة غمام.. مليحة تسامح قاتل سندس وخلدون يحذر «العايقة»

شهد مسلسل جزيرة غمام، تطورا دراميا في الأحداث، إذ جرى اكتشاف قاتل سندس، وتبدأ الحلقة الـ16 من المسلسل، بأن الحاج عجمي يأتى بمليحة أمام أهل القرية، لإخبارها بسر مقتل سندس.

ويقف الحاج عجمي الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي فى ميدان يضم أهل القرية، بينما يجعل مليحة السيدة العجوز تجلس على كرسي ضخم، ثم يتحدث إليها: «شاء السميع العليم أن ينتقم لسندس البت الغلبانة، من الاتنين اللى قتلوها، حقك يا مليحة رجع تالت ومتلت، علشان أهل الجزيرة يعرفوا أن الجزيرة لها رب فوق في السما، اسمه المنتقم العدل».

ثم يخبر الحاج عجمي مليحة، أن أحد الذين قتلوا سندس موجود الآن أمامها، ليتقدم شاب بالفعل، وهو يحمل كفنه على يده، ثم يستطرد الحاج عجمي قائلا: «رقبته بين أيديكي شوفى أنت يا مليحة، أنت من حقك أنك تاخدى بتارك منه، يا تقبلي الدية من أبوه، يا تسامحي».

ويقترب «عرفات»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين من مليحة، وهو يحاول طلب سماحها للشاب الذي يحمل الكفن قائلا: «سندس هتفرح أكتر لو سامحتيه».

مليحة تسامح قاتل سندس

يقترب الشاب الذي يحمل الكفن وهو يبكي قائلا: «أنا مقتلتهاش يا مليحة، أنا بس طاوعتهم فى قتلها، لكن مآذيتهاش، مقتلتش سندس يا مليحة»، لتصمت مليحة برهة من الوقت، قبل أن تقول وهى تبكي: « وأنا مسامحة، ربنا يجعل مسامحتي نور ينور قبرك يا سندس، مسامحة يا رب»، لتنطلق زغاريد والتصفيق من أهل القرية تأثرا، بينما يبدو الحزن والضيق واضحا على خلدون، الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي.

خلدون يريد معرفة السر وراء عرفات ويحذر العايقة من حبه

في مشهد آخر، يتحدث خلدون مع العايقة التى تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، ويخبرها بأنه يريد الشيخ «عرفات»، فيسألها لماذا لم تحاول معرفة سر رغبته فى الحصول عليه؟ فتجيبه بأن ذلك عملها الذي تتقنه، وأنه لن يقوم بتعليمها طريقة عملها، فيواصل الحديث قائلا: «أنا عايز سره، عنده حاجة مش موجودة فى الناس، أنا بشوف وهو بيشوف، أنا بقرأ عقول الناس وهو بيقرأ، عنده سر يا عايقة، اللي يعرف سره كأنه خد روحه، بيظهر ويختفي ازاى، بابه مفتوح على مين، وأنت تنك وراه لغاية ما تعرفى سره».

وعندما ترد العايقة بأنها مهمة سهلة، فيرد خلدون أنها ليست سهلة، محذرا أياها من الوقوع فى حب عرفات، لأنها لو أحبته فهو بذلك غلبها، قائلا: «اللى يحب من قلبه يخسر سره».