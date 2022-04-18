طقس اليوم الاثنين في البحيرة.. انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة والعظمى 29

شهد طقس اليوم الاثنين في محافظة البحيرة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بما يقرب من 10 درجات، بعدما شهدت المحافظة أمس هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة، وذلك عقب موجة من الطقس الحار التي شهدتها المحافظة على مدار اليوم.

ارتفاع في درجات الحرارة

وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، وذلك في الساعات الأولى من الصباح وحتي وقت الظهيرة، كما أطلقت الجهات المعنية تحذيرات إلى المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة نظرا لحجب الرؤية الجزئية لتكاثر الشبورة وتحسبا لوقوع الحوادث وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

توقعات طقس الاثنين في محافظة البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الاثنين في محافظة البحيرة، حارا نهاراً، معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً سيشهد نشاطا للرياح، وطقسا غائما جزئيا، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة حدوث (20٪ تقريباً).

درجات الحرارة اليوم الاثنين في البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من (1: 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة لطقس الاثنين في محافظة البحيرة العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغري 17 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم ارتداء الملابس الخفيفة نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الماضية، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.