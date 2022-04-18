مصرع سائق وبتر ذراع آخر في اصطدام سيارة ربع نقل بعامودي إنارة بدمياط

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب آخر في حادث اصطدام سيارة ربع نقل مسرعة بعامود إنارة على طريق «دمياط - بورسعيد»، بالقرب من منطقة شط الملح نطاق دائرة قسم شرطة ثان دمياط.

وقال شهود عيان، إنهم فوجئوا بسيارة ربع نقل مسرعة اصطدمت بعامودي إنارة سقطت أحدهما من قوة الاصطدام، ما تسبب فى وفاة السائق وقطع ذراع مرافقه.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق «دمياط - بورسعيد» أمام منطقة شط الملح، ووقوع ضحايا، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بعامودي إنارة سقط أحدهما.

متوفى ومصاب

وأسفر الحادث عن مصرع طارق حجاج، سائق السيارة، وإصابة مرافقه ويدعى يوسف رومية، ومقيمان بذات المنطقة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، كما تم نقل المصاب لتلقي العلاج بمستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بدمياط لرفع آثار الحادث، كما انتقلت طوارئ شركة الكهرباء لفصل الكهرباء عن المنطقة وإعادة زرع العامود مرة أخرى بمكانه.