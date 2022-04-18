الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات وتدمير 18 موقعا عسكريا بأوكرانيا

أصدَرت وزارة الدفاع الروسية بياناً اليوم، بشأن العمليات العسكرية في أوكرانيا والتي دخلت يومها الـ54 علي التوالي، موضحة أنَّها تمكّنت من إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «ميغ-29 » في إيزيوم، وواحدة من طراز «سو-2» في منطقة أفدييفك الليلة الماضية.

تدمير صواريخ عالية الجودة

وتضمن البيان اليومي حصاد وزارة الدفاع الروسية بشأن العملية العسكرية الخاصة ليوم أمس وتضمنت تدمير صواريخ جوية عالية الدقة بالإضافة إلي 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 5 مواقع قيادة، ومستودع تخزين الوقود، و3 مستودعات للذخيرة والأسلحة في مناطق بارفينكوفو، وغولياي بو، وكاميشيفاخا، وزيلينوي القطب، فيليكوميخايلوفكا، ميكولايف.

وأوضحت الوزارة أنَّه تمّ تنفيذ ضربات جوية استهدفت 108 مراكز لتجمعات عسكرية، إلى جانب تدمير 8 دبابات وعربات قتال مصفحة أخرى، في مناطق باشكوفو، فيسيلي وإيليتشيفكا.

ولفتت إلى أنَّه تمّ تدمير 4 مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى 3 مناطق تمركز وتجمع عسكري بالقرب من بوباسنايا، يامبول، كراموتورسك، بصواريخ إسكندر.

تدمير أهداف متعددة

وعن الهجمات المدفعية، أوضحت الوزارة أنَّ وحدات المدفعية الروسية تمكنت من تدمير 315 هدفًا للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 18 موقعا للقيادة، و22 مدفعية، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات OSA-AKM، و275 معقلا ومنطقة تمركز عسكري.

كما تمكّنت القوات الروسية وفقاً لبيانها الرسمي من إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وهما مقاتلتان من طراز MiG-29 في منطقة إيزيوم وواحدة من طراز Su-25 في منطقة أفدييفكا، كما تمّ إسقاط 11 طائرة دون طيار أوكرانية.

ونجحت القوات المسلحة الروسية وخاصة أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض 10 صواريخ MLRS الأوكرانية على تشيرنوبيفكا.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ54 علي التوالي منذ بدء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شن بلاده عملية عسكرية من أجل حماية المواطنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.