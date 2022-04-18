عمدة موسكو: 200 ألف وظيفة معرضة للخطر بعد مغادرة الشركات الأجنبية

أعرب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عن قلق بلاده جراء تعرض ما يقرب من 200 ألف وظيفة في روسيا للخطر، بعد مغادرة الشركات الأجنبية، وفقًا لما ذكرته وكالة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

300 شركة ترحل عن موسكو

وكان سوبيانين، أعلن في وقت سابق، عن رحيل نحو 300 شركة أجنبية من موسكو، مشيرا إلى اتجاه العاصمة الروسية موسكو إلى إنشاء مراكز متخصصة للتعامل مع تلك الشركات الأجنبية التي أوقفت أنشطتها وأيضا الأفراد المهددين بفقدان وظائفهم.

شركات ورواد أعمال يعلقون أعمالهم في روسيا

وأعلنت العديد من الشركات ورواد الأعمال الغربيين تعليق أعمالهم في روسيا، احتجاجها على العملية العسكرية الخاصة التي شنتها موسكو على أوكرانيا فبراير الماضي.