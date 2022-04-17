عاجل.. موسكو تستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على إدانة الحرب في أوكرانيا

استدعت موسكو سفير إسرائيل لديها؛ احتجاجا على إدانة الخارجية الإسرائيلية حرب روسيا في أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو شهرين وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب تلك الأزمة.

الحرب الروسية بدأت في 24 فبراير الماضي

وأجريت عدد من جولات المفاوضات بين الجانبين، لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي