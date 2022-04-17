رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. موسكو تستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على إدانة الحرب في أوكرانيا

كتب:

سحر المكاوى
06:01 م | الأحد 17 أبريل 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

استدعت موسكو سفير إسرائيل لديها؛ احتجاجا على إدانة الخارجية الإسرائيلية حرب روسيا في أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو شهرين وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب تلك الأزمة. 

الحرب الروسية بدأت في 24 فبراير الماضي

وأجريت عدد من جولات المفاوضات بين الجانبين، لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي

اقرأ المزيد:

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. مسيرة لدعم موسكو في لبنان

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. معركة في ماريوبول وتوقعات بانتهاء الأزمة

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو ترد بعنف على هجوم داخل أراضيها

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. مقتل 30 مرتزقا بولنديا واستخباراتي أمريكي
بقلم سحر المكاوى