مصرع مواطن دهسا أسفل عجلات القطار وإصابة 7 في حادثي تصادم بالشرقية

لقي مواطن مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار أثناء محاولته استقلال القطار بمحطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد وفاة «محمود. ع»، 50 عاما، دهسا أسفل عجلات القطار أثناء محاولته استقلال القطار بمحطة كفر صقر.

مصرع مواطن أسفل عجلات القطار في كفر صقر

وتبين من التحقيقات أن المتوفى كان ينتظر قدوم القطار، وبمجرد وصوله إلى محطة كفر صقر وقبل أن يتوقف حاول الصعود للقطار فانزلقت قدماه وسقط على شريط السكة الحديد ما أدى لوفاته.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بصان الحجر

وفي السياق نفسه أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمركز صان الحجر بطريق رمسيس.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تصام سيارتين بطريق «رمسيس - صان الحجر»، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

إصابة فتاة وشقيقها في حادث بالزقازيق

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بإصابة فتاة وشقيقها بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورها الطريق ناحية جامعة الزقازيق، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.