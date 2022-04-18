الطيران الروسي يمدد إغلاق 11 مطارا في البلاد حتى 25 أبريل الحالي

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، إعلان وكالة الطيران الروسية، تمديد إغلاق 11 مطارا في البلاد حتى يوم 25 من أبريل الحالي.

تدمير 16 منشأة عسكرية أوكرانية

ونقلت القناة عن وزارة الدفاع الروسية، تدمير 16 منشأة عسكرية أوكرانية، وهو ما أكدته السلطات الأوكرانية، مشيرة إلى أنّ ضربات صاروخية أصابت مدينة لفيف صباح اليوم.

موقف الكرملين من أوكرانيا

وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم، أنّ أوكرانيا غير ثابتة في مفاوضتها، ومواقفها متغيرة بشأن النقاط التي جرى الاتفاق عليها مسبقا.

ووفقا لـ«روسيا اليوم»، قال بيسكوف، بشأن رد فعل الكرملين على تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن مفاوضات كييف مع موسكو، في تصريح صحفي: «لا نريد نشر تلك الجوانب التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات».