لو صاحب عجز أو مرض مزمن.. اعرف شروط القبول ببرنامج «تكافل وكرامة»

تزامنا مع استمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من مكاتب البريد ومن ماكينات الصرف الآلي «atm»، يبحث الكثيرون عن الإجراءات والشروط المطلوبة للتقديم للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وبعد تأكيد وزارة التضامن البدء في إدخال 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة»، خلال شهر أبريل الجاري، والبدء بـ250 ألف أسرة كأول دفعة، ثم الدفعة التي تليها.

شروط القبول بمنظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأشارت وزارة التضامن على الموقع الرسمي لها، إلى أن هناك العديد من الشروط للقبول ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي يمنح لـ«الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين، والشباب» تتمثل فيما يلي:

- يشترط أن يكون الشخص المتقدم لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما.

- يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على دعم «كرامة» من أصحاب عجز أو مرض مزمن يمنعه عن العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة من خلال الفحص الطبي.

- يمنح دعم «كرامة» للأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك، حيث يتم صرف 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

- يشترط للحصول على الدعم النقدي عدم ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

- يشترط ألا يكون المتقدم يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل في السنة.

- ألا يكون المستفيد يتلقى دعما نقديا من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه في الشهر.

- يشترط ألا يكون مالكا لمحل تجاري أو أكثر سواء مسجل أو غير مسجل.

- يشترط عدم الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- يشترط ألا يكون المتقدم مسافرا خارج البلاد بغرض العمل.

- يشترط عدم ملكية المتقدم للحصول على الدعم لعقار أو أكثر بخلاف السكن.