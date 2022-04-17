حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة.. اعرف الخطوات بالتفصيل

يبحث الكثير من الراغبين في الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة، حيث أكدت وزارة التضامن على موقعها الرسمي أنه يشترط للحصول على الدعم النقدي تقديم كل المستندات الداعمة واللازمة للتقدم، مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الزواج، أو الطلاق، أو الوفاة، أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50.

يشترط العجز أو المرض المزمن للحصول على «كرامة»

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو المسنين.

خطوات حجز قومسيون طبى تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن وجود خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أنه يشترط لذوي الإعاقة إجراء الكشف الطبي من خلال التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة، واتباع ما يلي:

- يدخل المستفيد على موقع المجالس الطبية المتخصصة المرفق هنا، ويجب الحجز من جهاز متصل بطابعه لطباعة الاستمارات.

- يختار المستفيد أيقونة تكافل وكرامة.

- الضغط على حجز كشف طبي وملء البيانات التالية:

- الرقم القومي.

- الاسم رباعي.

- تاريخ الميلاد.

- النوع.

- محافظة السكن.

- الحالة الاجتماعية.

- اختيار الوظيفة .

- الضغط على نوع الإعاقة سواء كانت إعاقة حركية أو ذهنية أو طيف التوحد أو أمراضًا مزمنة أو إعاقة سمعية أو إعاقة بصرية.

يحدد مكان الكشف والتاريخ والوقت، بعد اتباع خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة.

قيمة الدعم النقدى الشهرى«تكافل وكرامة»

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنّ قيمة الدعم النقدي الشهري، تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، إذ تصرف 450 جنيهًا شهريًا للمسنين، و450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب صرف 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.