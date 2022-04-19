درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19-4-2022 في مصر.. استمرار الانخفاض

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا جديد في درجات الحرارة اليوم، خاصة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث تنخفض الحرارة ما بين 6-7 درجات، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء تسجل ما بين 22-23 درجة على السواحل الشمالية، و23 درجة على وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و28 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و30 درجة على محافظات شمال الصعيد، و35 درجة على محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس حار.

طقس ربيعي نهارا مائل للبرودة ليلا

وأكدت الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة سوف يستمر حتى يوم الأحد المقبل، حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث نتمتع بطقس ربيعي خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة ليلا.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط امطار ما بين خفيفة ومتوسطة، على جنوب ووسط سيناء، والسواحل الغربية والشرقية للبلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 28-16

الإسكندرية 22-15

وادي النطرون 26-16

طنطا 27-16

شبين الكوم 27-16

دمنهور 26-17

بلطيم 21-15

مطروح 21-15

السلوم 21-15

سيوة 23-14

بورسعيد 23-16

دمياط 24-15

الزقازيق 27-16

المنصورة 28-17

الإسماعيلية 29-17

السويس 30-17

العريش 22-16

رفح 22-15

رأس سدر 25-16

نخل 26-16

نويبع 30-20

طابا 27-20

كاترين 25-15

الطور 29-20

شرم الشيخ 31-21

الغردقة 30-20

مرسى علم 31-20

الفيوم 29-17

بني سويف 29-16

المنيا 30-15

أسيوط 30-16

سوهاج 32-23

قنا 33-22

الأقصر 32-21

أسوان35-20

إدفو 34-21

أبو سمبل 36-20

الوادي الجديد 34-19

شلاتين 34-17

أبو رماد 35-16

حلايب 36-17

راس حدربة 36-16