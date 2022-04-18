«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ هناك انخفاضًا ملحوظًا وتدريجيًا في درجات الحرارة اليوم، بداية من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبري، وذلك بعد مرور المنخفض الجوي شديد الحرارة الذي تعرضت له البلاد، أمس الأحد، إذ سجلت درجات الحرارة في القاهرة نحو 40 درجة مئوية.

«الأرصاد» توضح درجات الحرارة اليوم

ومن جهتها، أكّدت الدكتورة منار غانم، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ هناك تحسن واضح وملحوظ في الأحوال الجوية، عن أمس الأحد، إذ تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، بداية من السواحل الشمالية للبلاد، إذ أنَّه من المتوقع أن تسجل القاهرة 33 درجة، بانخفاض نحو 8 درجات عن الأمس، في حين يظل الطقس شديد الحرارة، على مدن ومحافظات جنوب الصعيد لتسجل 43 درجة.

وأضافت «منار غانم»، لـ«الوطن»، أنَّ هناك فرص ضعيفة اليوم لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية للبلاد، ولكنها لن تؤثر على الحياة اليومية، موضحة أنَّه بدءا من غدٍ الثلاثاء ستشهد البلاد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة على كل مدن ومحافظات الجمهورية ما بين 4-6 درجات.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 33-17

الإسكندرية 23-16

وادي النطرون32-17

طنطا 32-17

شبين الكوم 31-16

دمنهور 29-17

بلطيم 22-15

مطروح 24-15

السلوم 19-16

سيوة 22-14

بورسعيد 27-14

دمياط 32-18

الزقازيق 31-17

المنصورة 30-17

الإسماعيلية 33-17

السويس 33-17

العريش 24-17

رفح 25-15

رأس سدر 33-16

نخل 35-19

نويبع 36-20

طابا 35-20

كاترين 31-15

الطور 34-22

شرم الشيخ 37-23

الغردقة 36-22

مرسى علم 35-21

الفيوم 34-21

بني سويف 34-23

المنيا 37-21

أسيوط 36-23

سوهاج 41-24

قنا 41-24

الأقصر 42-25

أسوان 43-26

إدفو 42-25

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 44-22

شلاتين 33-19

أبو رماد 32-18

حلايب 30-19

رأس حدربة 31-19