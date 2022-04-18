الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم 7 درجات عن الأمس.. وفرص لسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة اليوم ستنخفض عن الأمس بنحو 7 إلى 8 درجات، لكن مازالت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، مع ارتفاعات في درجات الحرارة تتجاوز 32 درجة مئوية اليوم، والطقس خلال فترة النهار حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية.

طقس شديد الحرارة

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، وفي فترات الليل ستنخفض درجات الحرارة وتسجل 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في فترة الليل وتكون الأجواء مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والسلوم، ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد

وأشارت، إلى أن البلاد ستشهد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساسنا بتلطيف الأجواء مقارنة بالأمس، لكن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة والتحسن في الأحوال الجوية سنشهده من غد، وسيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية كافة، وسنعود إلى الأجواء الربيعية المائلة للحرارة في النهار والمائلة للبرودة ليلا مع يوم الثلاثاء.