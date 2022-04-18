«الزراعة»: موسم القمح الحالي من أهم المواسم الزراعية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مناشدتها لمزارعي القمح ضرورة اتباع التوصيات الزراعية الخاصة بالحصاد لضمان تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وتقليل الفاقد والهدر منه.

8122 حقلا إرشاديا

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة إن موسم القمح الحالي يعد من أهم المواسم التي تهتم بها الوزارة لأن القمح محصول استراتيجي ومهم، فتم خلاله تنفيذ 8122 حقلًا إرشاديًا وتوفير كافة التقاوي المنتقاة وتقديم خدمات للمزارعين للتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، كما تم استخدام طرق ووسائل حديثة لتوعية مزارعي القمح بتوصيات فنية سليمة ونشرات إرشادية عن طريق الوسائل المختلفة.

توعية مزارعي القمح

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، باتباع التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة في الزراعة، لضمان وصول تلك التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، فضلا عن النشرات الإرشادية التي تعدها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والادارة العامة للثقافة الزراعية، إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، من خلال قناة مصر الزراعية، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وصولا إلى الجمعيات الزراعية، والمراكز الإرشادية والتي من خلالها يتم نشرها للمزارعين.

وشدد علاء عزوز على ضرورة اتباع عدد من التوصيات الخاصة بوقف الري عند ملاحظة تلون السنابل باللون الأصفر المعروف للقمح وحصاد المحصول فور تلون سيقان وأوراق القمح باللون الأصفر تماما، حيث تشير تلك الصفات لنضج المحصول، والتي من بينها أن تكون الحبوب صلبة يسهل فصلها عن أغلفتها.

وأضاف عزوز أنه يجب عدم التأخير لحصاد القمح عن المواعيد المناسبة لعدم تعرض القمح للجفاف وتكسره ويصبح عرضة للهدر، ومن ثم زيادة الفاقد من الحبوب عن الحد الموضوع، مؤكداً أن أفضل الأوقات لحصاد القمح بالطرق اليدوية بعد غروب الشمس أو قبل شروقها، حيث تساهم هذه الطرق في منع تقصف السنابل أثناء الضم كما يجب إجراء عملية الدراس في وقت الظهيرة، وتعد الميكنة الزراعية الحديثة أفضل الطرق لحصاد القمح حيث تقلل الفاقد في الحصاد.