استخراج بطاقة أحوال لكبار السن من المنزل مجانا.. تعرف على الخطوات

في العديد من المعاملات والتعاقدات يتطلب الأمر بطاقة رقم قومي ويمكن الحصول عليها من قطاع الأحوال المدنية، وفي الفترة الأخيرة وتيسيرا على كبار السن خاصة أوفدت وزارة الداخلية عدة مأموريات لاستخراج بطاقات لكبار السن، وذلك في ضوء عمل وزارة الداخلية على مواصلة تقديم الخدمات لكافة المواطنين والتيسير عليهم وتجنبا للزحام.

ووفق لما ذكره قطاع الأحوال المدنية، نستعرض فيما يلي، كيفية استخراج بطاقة أحوال لكبار السن أو المرضى الذين لا يقدرون على الذهاب إلى مكاتب العمل، حيث يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوي القدرات الخاصة».

استخراج بطاقة أحوال لكبار السن

وفيما يلي نستعرض طرق تقديم طلب للمساعدة في استخراج بطاقة أحوال لكبار السن، سواء بطاقات الرقم القومي، أو أوراق زواج أو طلاق وخلافه من المنزل مجانا.

يجب على الراغبين في استخراج بطاقة أحوال لكبار السن تقديم طلب كتابي لاستخراج البطاقة أو الأوراق الثبوتية، لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

يملئ الراغب في الحصول على بطاقة أحوال الطلب الكتابي، شرح مبسط بظروف الحالة وعمرها إذا كان الشخص مسنا، وتفاصيل المرض إذا كان الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يستقبل مقدم الطلب اتصالا من الأحوال المدنية

يكتب الشخص في بياناته «الاسم رباعي، تاريخ ميلاده، عنوانه ورقم هاتفه المحمول وعنوانه، وبالنسبة لمن يكتب الطلب للشخص الراغب في الحصول على بطاقة أن يكتب صلته بالشخص الذي طلب استخراج الأوراق الثبوتية له».

وبعد ذلك يستقبل مقدم الطلب اتصالا من الأحوال المدنية لكي يحددوا له موعدا لتوجه قافلة لمنزل الحالة أو أي مكان يتواجد به سواء مستشفى أو عيادة، وبعدها تتوجه القافلة لتصوره بالمكان الذي حدده.

بعد مرور أسبوعين على توجه القافلة لمنزل الشخص، يتوجه ضباط الأحوال المدنية مرة أخرى لمنزل الحالة ويتم تسليمه الأوراق التي يريدها، وتقدم هذه الخدمة من قبل الأحوال المدنية مجانا.