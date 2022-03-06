استخراج 13259 بطاقة رقم قومي ضمن مأموريات «الداخلية» في 13 محافظة

أوفد قطاع الأحوال المدنية، قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا؛ لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة»، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

استخراج 13259 بطاقة رقم قومي

وأسفرت القوافل عن استخراج 13259 بطاقة رقم قومي و23232 مصدرًا مميكنًا، في محافظات «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا».

وجرى تم إيفاد مأمورية لإحدى الحالات الإنسانية بأحد المستشفيات بالقاهرة لتجديد بطاقة الرقم القومي له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له، إذ يجري تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن «15341».

كما تم إيفاد مأموريات «فنية – قانونية»؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض «النوادي الرياضية».

تفعيل منافذ قطاع الأحوال المدنية النموذجية المخصصة لكبار السن

ويجري تفعيل منافذ قطاع الأحوال المدنية النموذجية المخصصة لـ«كبار السن – ذوي الهمم – الحالات المرضية» بمراكز التسوق الكبرى «جنينة مول مدينة نصر – سيتى ستارز – مول مصر الجديدة – مكسيم مول التجمع الخامس – إيير مول مطار القاهرة الدولى – سيتى سنتر كارفور المعادى – سيتى سنتر ألماظة طريق القاهرة / السويس – تاون سنتر السلام – مول طريق القاهرة / الإسماعيلية – أفينيو مول الرحاب – مول العرب الشيخ زايد – مول مصر 6 أكتوبر – داندي مول طريق القاهرة / الإسكندرية – سيتى سنتر كارفور الإسكندرية – مول طنطا والعروبة مول مدينة طنطا – جولف سيتى مول العبور – سيتى سنتر مول مدينة الغردقة».

رصد الحالات الإنسانية المترددة على أقسام الشرطة

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية؛ بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.