سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 18-4-2022 في الأسواق

يهتم كثيرون بتناول البيض على وجبة السحور خلال شهر رمضان، كما أنّه يدخل في تحضير العديد من الوجبات خاصة الإفطار، إضافة إلى الحلوى التي تطهوها ربات البيوت في رمضان، حيث تكثر الولائم والعزومات والتجمعات العائلية، لذا يبدأون البحث عن أسعاره يوميا، وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة لدواجن بالغرف التجارية، استقرار أسعار الدواجن في الأسواق، وأيضا سعر طبق وكرتونة البيض كما هو دون تغيير منذ عدة أيام.

وفيما يلي نستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل، بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق البيض اليوم

وقال عبدالعزيز، إنّ سعر طبق البيض الأبيض، يتراوح بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، لتصل إلى المستهلك في الأسواق العامة، بسعر بين 56 و58 جنيهًا.

ووصلت قيمة سعر طبق البيض البلدي اليوم الأحد، إلى نحو 55 جنيهًا من المزرعة، ويصل إلى المستهلك بنحو 62 إلى 65 جنيهًا.

وتراوح سعر البيض الأحمر بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن».

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، جاءت أسعار البيض اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل كما يلي:

تراوح سعر البيض الأبيض اليوم الإثنين، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة اليوم بين 65 و85 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، فتراوح سعرها بين 32 و50 جنيهًا.

ووصلت قيمة سعر طبق البيض الأحمر اليوم الذي يتضمن نحو 10 بيضات بين 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.