سعر كرتونة البيض اليوم السبت 16-4-2022 في الأسواق

اهتمام كبير بمتابعة أسعار السلع بكل أنواعها، كسعر البامية في الأسواق المصرية، بعد الحديث عن ارتفاعها، ومن بين السلع التي تزداد عمليات البحث بشأنها، سعر طبق أو كرتونة البيض، اليوم السبت الموافق 16 أبريل، كونه يدخل في وجبات الإفطار والسحور، تزامنا مع شهر رمضان الفضيل.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم السبت، بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق البيض اليوم

وكشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن وكرتونة البيض مستقرة في الأسواق المصرية، وأنه لا يوجد زيادة في الأسعار اليوم.

وأوضح «عبدالعزيز»، أنَّ سعر طبق البيض الأبيض، يتراوح بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، لتصل إلى المستهلك في الأسواق العامة، بسعر بين 56 و58 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي إلى 55 جنيهًا من المزرعة، ويصل إلى المستهلك نحو 62 إلى 65 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر

وجاءت قيمة سعر البيض الأحمر لتتراوح ما بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وجاءت أسعار البيض اليوم وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، كالتالي:

تراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، ما بين 32 و50 جنيهًا، ووصلت قيمة سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات، بين 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.

كما شهد سعر البيض الأبيض الذي يتكون من 30 بيضة، ما بين 70 و90 جنيهًا، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة ما بين 65 و85 جنيهًا.