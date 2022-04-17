سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 17-4-2022 في الأسواق

بالتزامن مع مرور النصف الأول من شهر رمضان متابعة لأسعار السلع بكل أنواعها من بينها سعر طبق أو كرتونة البيض، اليوم الأحد الموافق 17 أبريل، كونه يدخل في وجبات الإفطار والسحور، وتحديدًا الذين يتبعون نظام غذائي صحي خلال الصيام، بما يحظى به من عمليات بحث كبيرة لمعرفة سعره.

لذا ترصد «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق البيض اليوم

«لا يوجد زيادة في الأسعار اليوم، فالأسعار مستقرة، وسعر طبق البيض الأبيض، يتراوح بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، لتصل إلى المستهلك في الأسواق العامة، بسعر بين 56 و58 جنيهًا»، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن».

وأوضح «عبدالعزبز»، أنَّه وصلت قيمة سعر طبق البيض البلدي اليوم الأحد، نحو 55 جنيهًا من المزرعة، ويصل إلى المستهلك نحو 62 إلى 65 جنيهًا، فيما جاءت قيمة سعر البيض الأحمر لتتراوح ما بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

ونقلا عن جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، جاءت أسعار البيض اليوم كالتالي:

وصلت قيمة سعر البيض الأبيض اليوم الذي يتكون من 30 بيضة، ما بين 70 و90 جنيهًا، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة ما بين 65 و85 جنيهًا.

أما بشأن سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، فتتراوح ما بين 32 و50 جنيهًا، ووصلت قيمة سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات بين 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.