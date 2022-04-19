سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-4-2022 في البنوك المصرية

اختلفت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجلت العملة الأمريكية ارتفاع في بعض البنوك، وسجلت انخفاض أو استقرار في بنوك أخرى، ويهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار الأمريكي في البنوك المختلفة بشكل يومي.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الدولار في بنك مصر والبنك المركزي وبنك قناة السويس، وغيرها، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.43 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الحالي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.36 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.34 جنيه للشراء، و15.44 جنيه للبيع، وفق التحديث الصباحي على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الثلاثاء 19 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.46 جنيه للبيع، مقابل 18.36 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 19 أبريل الحالي، وفق التحديث الصباحي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، اليوم الثلاثاء 19 أبريل الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي «cib» سجل الدولار سعر 18.44 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء، وفق تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الثلاثاء 19 أبريل الحالي.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك نحو 18.34 جنيه للشراء، و15.44 جنيه للبيع.