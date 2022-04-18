البورصة المصرية.. المؤشرات تغلق مرتفعة ومكاسب سوقية 509 ملايين جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشراتها، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.16% عند مستوى 10724.8 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.58% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1695.73 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2618.02 نقطة بارتفاع نسبته 0.58%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.58%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.58%، ليغلق الجلسة عند 1792.26 نقطة، وبلغت قيم التداولات 601.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 255 مليون سهم، وتنفيذ 27489 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 184 سهمًا، إذ ارتفع 67 سهمًا، وانخفض 40 آخر، واستقر 77 سهمًا.

مكاسب رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة، اليوم، عند مستوى 684.777 مليار جنيه، بمكاسب 509 ملايين جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 51.9 مليون جنيه للمصريين، و14.4 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع، بصافي 66.3 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 10800 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية التعاملات، بعد أن شهد تراجعات قوية في بداية التعاملات اليوم.

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المؤشر الثلاثيني، تلقى الدعم من الأداء الإيجابي وصعود أغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، ليقلص خسائره الصباحية، ويخترق مستوى المقاومة 10700 والإغلاق أعلاه، مستهدفًا بهذا الأداء الإيجابي اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 10800 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1700 نقطة

وتابع المحلل المالي، أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد استقر أيضًا بالمنطقة الخضراء بنهاية التعاملات، بدعم من الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرون الأفراد المصريين نحو البيع بينما اتجه المستثمرون الأجانب و العرب نحو الشراء.

وأشار «عيد»، إلى أن المؤشر السبعيني، يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1700 نقطة، واختراقه والاستقرار أعلاه يدفعه لاستهداف مستوى المقاومة الثاني 1760 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي 1660 نقطة.