حملات رقابية مكثفة على الأسواق بطنطا وقطور وكفر الزيات

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الحملات الرقابية في نطاق مراكز طنطا وقطور وكفر الزيات، والتي قامت بها مديرية التموين، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت الحملة في مدينة طنطا عن ضبط عدد 275 مخالفة كيس من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بقصد بيعها، كما تم ضبط صاحب محل حديد وبويات وذلك لحيازته وعرضه منتجات بقصد البيع، من ضمنها عبوات بويات حوائط منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على عدد 37 علبة من البويات أنواع وأحجام مختلفة.

ضبط صاحب محل مواد غذائية

وفي السياق ذاته، تم ضبط صاحب محل مواد غذائية وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع، أكياس ملح طعام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات، حيث تم التحفظ على عدد 1200 كيس، بإجمالي طن و200 كيلوجرام ، كما تم ضبط 3 من أصحاب محال الأغذية، وذلك لعدم إعلانهم عن أسعار السلع الغذائية، وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحاضر، تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

محافظ الغربية يتابع حملات الرقابة التموينية بقطور

كما تابع المحافظ الحملات الرقابية التموينية على أصحاب المخابز وأصحاب الأنشطة التجارية بمركز ومدينة قطور، والتي أسفرت بدورها عن تحرير عدد من المخالفات، منها تحرير مخالفة استيلاء على دقيق بكمية قدرها 4 شكائر، ومخالفة تجميع دقيق مدعم بكمية قدرها 3 شكائر، وتحرير 6 مخالفات نقص وزن، و2 مخالفه خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات عدم وجود لوحة إرشادية، وتم اتخاذ اللازم قانونياً حيال هذه المخالفات.

كما أسفر المرور على مركز كفر الزيات عن تحرير عدد 6 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلديه بناحية قرى «أبيار واسديمة والدلجمون»، وتحرير عدد 4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلدية، وتحرير عدد 2 مخالفة عدم وجود لوحة مواعيد.