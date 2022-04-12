محافظ الغربية يطلق مبادرة «بالخير جايين» لدعم غير القادرين

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة «بالخير جايين»، لتوزيع كراتين رمضان على غير القادرين في أنحاء المحافظة، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، وبنك القاهرة، بهدف توزيع المواد الغذائية وكراتين رمضان على الأسر الأكثر استحقاقاً في أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الجهود المنفذة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

محافظ الغربية يشيد بدور منظمات المجتمع المدني

وأشاد محافظ الغربية بجهود منظمات المجتمع المدني الجادة، وفي صدارتها مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، لدعم جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الضرورية للأسر الأكثر استحقاقاً، وفي تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال إطلاق المبادرات الرائدة والوصول للأسر المستهدفة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

«رحمي» يتابع توزيع الكراتين الرمضانية بالقرى

كما تابع «رحمي» توزيع الكراتين داخل قرى «حنون، وكفر الجزيرة، وكفر دمنهور»، بدائرة مركز زفتى، وقرية «الشين» في مركز قطور، وقرية «كفر المحروق» بمركز كفر الزيات، وقرية «كفر سالم»، التابعة لمركز بسيون، حيث حرص محافظ الغربية على متابعة توزيع المواد الغذائية على منازل الأسر المستحقة، مع مراعاة الاشتراطات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليها وزارة الصحة، للوقاية من انتشار فيروس كرورونا.

دعم غير القادرين لمواجهة أعباء المعيشة خلال رمضان

ومن جانبه، أكد هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة «صناع الخير»، أن مبادرة «بالخير جايين» تستهدف دعم غير القادرين، لمواجهة أعباء المعيشة، خاصةً مع استقبال شهر رمضان الكريم، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الكرتونة الواحدة تزن 17 كيلوجرام من المواد الغذائية الضرورية، التي تكفي الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد، وسيتم توزيعها من خلال فريق عمل صناع الخير، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية التي تعمل في القرى المستهدفة.