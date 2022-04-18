رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب في القاهرة.. أجرى عمليات جراحية

كتب:

محمد بركات
05:57 م | الإثنين 18 أبريل 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص «عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة ــ له معلومات جنائية»، بانتحال صفة طبيب بشري، وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم وبحوزته أدوات طبية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته «هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعي » تستخدم في العمليات الجراحية، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري، وإنشاء حساب عبر موقع «فيس بوك»؛ لمزاولة نشاطه المشار إليه.

 

 

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية تعلن مواعيد عمل تراخيص المرور في شهر رمضان

كيفية الإبلاغ عن المفقودين عبر موقع وزارة الداخلية؟.. 5 خطوات فقط

كيفية تسجيل بيانات شقة مؤجرة أو محل في وزارة الداخلية.. اعرف الخطوات

جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع.. ضبط 605 عناصر إجرامية شديدة الخطورة «فيديو»

تخفيضات تصل إلى 25% على الياميش والسلع بمنافذ وزارة الداخلية في السويس
بقلم محمد بركات