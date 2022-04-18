ضبط عاطل انتحل صفة طبيب في القاهرة.. أجرى عمليات جراحية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص «عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة ــ له معلومات جنائية»، بانتحال صفة طبيب بشري، وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم وبحوزته أدوات طبية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته «هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعي » تستخدم في العمليات الجراحية، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري، وإنشاء حساب عبر موقع «فيس بوك»؛ لمزاولة نشاطه المشار إليه.